عزو ينال وسام الملك فهد

حصل استشاري جراحة أورام الثدي والغدد الصم، مدير أقسام الجراحة بمستشفى الملك سلمان للقوات المسلحة في تبوك الدكتور يوسف بن صالح عزو الفرحان، على وسام الملك فهد من الدرجة الثالثة، وذلك نظير تميزه في مجال عمله.



الحبيشي مديرًا لأسواق الشرقية

أصدر أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد بن محمد الجبير، قرارًا يقضي بتكليف خالد بن حمود الحبيشي، مديرًا عامًا للأسواق بوكالة الخدمات في أمانة المنطقة الشرقية.



أبو زبيدة الى الحادية عشرة

تمت ترقية ماجد بن عبد العزيز أبو زبيدة، برابطة العالم الإسلامي إلى المرتبة الحادية عشرة، وتعيينه مديرًا لمكتب الأمين للرابطة في جدة. أبو زبيدة يعد أحد الكفاءات الشابة الطموحة، وقد أمضى سنوات في العمل بالرابطة.



فلاته للسادسة

سراج بن محمد زكريا فلاتة، من موظفي الإدارة العامة للمساجد والدعوة والإرشاد بالعاصمة المقدسة، صدر قرار مدير عام إدارة الموارد البشرية بوزارة الشؤون الإسلامية بترقيته للمرتبة السادسة، بمسمى” مسجل معلومات تقنية”. أبو عثمان من الكفاءات النشطة والمؤهلة. تمنياتنا له بالتوفيق الدائم.