96.7 مليار ريال حجم التمويلات العقارية للأفراد

الرياض- البلاد

أودع صندوق التنمية العقارية أكثر من 542 مليون ريال في حسابات المواطنين مُستفيدي برنامج “سكني” من وزارة الإسكان والصندوق العقاري لشهر أكتوبر من العام الحالي 2020.

وأوضح المشرف العام على الصندوق منصور بن ماضي، أن إجمالي الدعم هذا الشهر خُصص لأرباح عقود التمويل العقاري المدعُوم، مشيرًا إلى أن إجمالي ما أودع في حسابات مستفيدي البرنامج منذ إعلان برنامج التحول في يونيو 2017 حتى أكتوبر الجاري تجاوزت 23.9 مليار ريال.

ولفت المشرف العام على الصندوق العقاري إلى إسهام برنامج القرض العقاري المدعُوم بالشراكة مع الجهات التمويلية من البنوك ومؤسسات التمويل في تمكين أكثر من 360 ألف أسرة سعودية منذُ بداية التحول وحتى نهاية سبتمبر الماضي، مؤكدًا حرص الصندوق على استمرارية الدعم وتسهيل وتبسيط إجراءات تملك المواطنين للسكن من خلال الخيارات التمويلية والسكنية التي يوفرها برنامج القرض المدعُوم.

* تمويلات مصرفية

من جهة ثانية سجّلت عقود التمويل السكني الجديدة للأفراد، حتى نهاية الربع الثالث من العام الجاري 2020، ارتفاعاً ملحوظاً في عدد العقود بنحو 208,505 عقود بقيمة تجاوزت 96.7 مليار ريال مُقدمة من جميع الممولين من مصارف وشركات تمويل عقاري، بحسب النشرة الإحصائية الشهرية لمؤسسة النقد العربي السعودي “ساما”.

ونما عدد القروض العقارية 84 % خلال الأشهر الماضية من العام الجاري 2020 مقارنةً بالأرباع الثلاثة في 2019، والتي سجلت 113,589عقداً، بارتفاع 90% في التمويل مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي الذي سجّل نحو 50.9 ملياراً.

وفي شهر سبتمبر، حقق التمويل العقاري أرقاماً تاريخية جديدة، إذ بلغ عدد عقود التمويل السكني الجديدة من جميع الممولين العقاريين من بنوك وشركات 27,889 عقداً بقيمة تجاوزت 13.3 ملياراً خلال شهر سبتمبر 2020، وهو أعلى رقم مُحقق هذا العام وفي تاريخ التمويل العقاري، بزيادة 66% في عدد العقود ونحو 87% في التمويل مقارنةً بسبتمبر 2019.

وبلغ عدد العقود المدعومة من خلال برامج الإسكان وصندوق التنمية العقارية، في شهر سبتمبر والمُقدمة عن طريق البنوك والممولين العقاريين 26,779 عقداً بنسبة 96% من العقود المُبرمة، وبقيمة 12.6 مليار ريال أي ما نسبته 94% من التمويل خلال شهر سبتمبر.