هواوي تفقد المركز الأول في بيع الهواتف

نرمين عباس

فقدت مجموعة هواوي الصينية العالمية للاتصالات مكانتها على رأس البائعين العالميين للهواتف في الربع الثالث من العام حول العالم

بينما احتلت شركة “شاومي” الصينية أيضاً المرتبة الثالثة على اللائحة من حيث المبيعات وذلك بحسب إعلان مكتب الأبحاث “كاناليس”

وباعت “هواوي” التي تستهدفها عقوبات أميركية، في الربع الثالث 51,7 مليون هاتف، أي أقل بـ 23% على مدى سنة

في ذات الوقت، باعت المنافسة الكورية الجنوبية سامسونغ 80,2 مليون جهاز بزيادة 2% وذلك خلال عام واحد

وأصبحت سامسونغ، من جديد أول شركة مصنعة في العالم، بحسب الدراسة نفسها التي نشرت أمس، الخميس

وتستهدف إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب شركة “هواوي” التي يشتبه في أنها تقوم بالتجسس لحساب بكين، وهو ما تنفيه المجموعة

وأدرجت “هواوي” على لائحة سوداء لمنعها من الحصول على التقنيات الأميركية الأساسية لهواتفها.

ومنذ سبتمبر لم تعد الشركة قادرة على تزويد أجهزتها المتطورة شرائح “كيري” الجديدة مثلا، ولا تملك القدرة على تصنيعها داخليا