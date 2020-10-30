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هواوي تفقد المركز الأول في بيع الهواتف

نرمين عباسaccess_time14 / ربيع اﻷول / 1442 هـ      30 أكتوبر 2020chat_bubble_outlineضف تعليق
نرمين عباس
فقدت مجموعة هواوي الصينية العالمية للاتصالات مكانتها على رأس البائعين العالميين للهواتف في الربع الثالث من العام حول العالم
بينما احتلت شركة “شاومي” الصينية أيضاً المرتبة الثالثة على اللائحة من حيث المبيعات وذلك بحسب إعلان مكتب الأبحاث “كاناليس”
وباعت “هواوي” التي تستهدفها عقوبات أميركية، في الربع الثالث 51,7 مليون هاتف، أي أقل بـ 23% على مدى سنة
في ذات الوقت، باعت المنافسة الكورية الجنوبية سامسونغ 80,2 مليون جهاز بزيادة 2% وذلك خلال عام واحد
وأصبحت سامسونغ، من جديد أول شركة مصنعة في العالم، بحسب الدراسة نفسها التي نشرت أمس، الخميس
وتستهدف إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب شركة “هواوي” التي يشتبه في أنها تقوم بالتجسس لحساب بكين، وهو ما تنفيه المجموعة
وأدرجت “هواوي” على لائحة سوداء لمنعها من الحصول على التقنيات الأميركية الأساسية لهواتفها.
ومنذ سبتمبر لم تعد الشركة قادرة على تزويد أجهزتها المتطورة شرائح “كيري” الجديدة مثلا، ولا تملك القدرة على تصنيعها داخليا
نرمين عباس

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