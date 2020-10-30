398 إصابة جديدة بكورونا و 404 حالة تعافٍ

البلاد : متابعات

أعلنت وزارة الصحة، اليوم (الجمعة) ، تسجيل 398 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس “كورونا” المستجد (كوفيد 19)، ليرتفع إجمالي عدد الحالات في المملكة إلى 346,880 حالة.

وأوضح تقرير الوزارة اليومي الخاص بمستجدات فيروس “كورونا” في المملكة، إنه تم تسجيل 20 حالات وفيات جديدة

ليرتفع إجمالي الوفيات جراء الفيروس إلى 5383 حالة وفاة.

وأبان أنه تم تسجيل 404 حالة تعافٍ جديدة، ليصل إجمالي عدد المتعافين إلى 333,409 حالة .

ولفت التقرير إلى أن هناك 8088 حالة نشطة حالياً، من بينها 766 حالة حرجة.

الحالات الجديدة المسجلة بفيروس ⁧ #كورونا ⁩ بحسب مدن ⁧ #المملكة ⁩: