طريقة عمل براونيز المومياء

البلاد – نيفين عباس
لتقديم حلوي مختلفة لأطفالك مع الكثير من أجواء المرح يمكن إعتماد تلك الوصفة اللذيذة والغنية بالشوكولاتة علي شكل مومياء
المقادير اللازمة
علبة خليط براوني بقطع الشوكولاتة
ماء وزيت نباتي وبيض كما هو مطلوب على علبة خليط البراوني
كوب من كريمة الفانيليا
حلوى علي شكل العيون
طريقة العمل
سخني الفرن إلى 350 درجة فهرنهايت
اصنعي خليط كيك الشوكولاتة حسب الإرشادات الموضحة على العبوة
ثم ضعيه في الصينية
اخبزيها كما هو موضح على العلبة أو حتى يتم إدخال عود أسنان ويخرج نظيفًا
انقلها إلى رف ليبرد تمامًا لمدة ساعة تقريبًا
قومي برفع البراونيز من الصينية
يقطع البراونيز إلى مربعات
توضع الكريمة داخل كيس
ثم توضع فوق البراونيز بحركة متعرجة للحصول علي شكل المومياء
تزين على كل كعكة براوني حلوي العيون وتقدم