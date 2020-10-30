طريقة عمل براونيز المومياء

البلاد – نيفين عباس

لتقديم حلوي مختلفة لأطفالك مع الكثير من أجواء المرح يمكن إعتماد تلك الوصفة اللذيذة والغنية بالشوكولاتة علي شكل مومياء

المقادير اللازمة

علبة خليط براوني بقطع الشوكولاتة

ماء وزيت نباتي وبيض كما هو مطلوب على علبة خليط البراوني

كوب من كريمة الفانيليا

حلوى علي شكل العيون

طريقة العمل

سخني الفرن إلى 350 درجة فهرنهايت

اصنعي خليط كيك الشوكولاتة حسب الإرشادات الموضحة على العبوة

ثم ضعيه في الصينية

اخبزيها كما هو موضح على العلبة أو حتى يتم إدخال عود أسنان ويخرج نظيفًا

انقلها إلى رف ليبرد تمامًا لمدة ساعة تقريبًا

قومي برفع البراونيز من الصينية

يقطع البراونيز إلى مربعات

توضع الكريمة داخل كيس

ثم توضع فوق البراونيز بحركة متعرجة للحصول علي شكل المومياء

تزين على كل كعكة براوني حلوي العيون وتقدم