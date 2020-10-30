طريقة عمل الكيكة المخيفة

البلاد – نيفين عباس

نقدم لكِ وصفة مميزة تسعد أطفالك في أجواء إحتفالية رائعة، مع كيك غني بطبقات من الكريمة الملونة والكثير من المرح

المقادير اللازمة

عبوة من خليط الكيك بنكهة الشوكولاتة

ماء وزيت نباتي وبيض كما هو مطلوب على عبوة خليط الكيك

كريمة تزيين بيضاء مخفوقة

ألوان طعام (برتقالي وأرجواني وأخضر ليموني)

حلوى علي شكل عيون

طريقة العمل

سخني الفرن إلى 350 درجة فهرنهايت (180 درجة مئوية)

رشي قاع وجوانب ثلاث قوالب كيك مستديرة مقاس 8 بوصات بالزبدة

في وعاء كبير اخفقي خليط الكيك والماء والزيت والبيض بالخلاط الكهربائي على سرعة متوسطة لمدة دقيقتين

يصب 1 1/3 كوب من الخليط في كل صينية

اخبزي الكيك لمدة 17 إلى 21 دقيقة أو حتى يتم إدخال عود أسنان في المنتصف ويخرج نظيفًا

تترك الكيكات لتبرد حوالي 30 دقيقة

قسمي كريمة التزيين إلى 3 أوعية صغيرة

قلبي 1/2 ملعقة صغيرة بلون مختلف من ألوان الطعام في كل وعاء منهم

ضعي الكريمة في 3 أكياس تزيين منفصلة

توضع طبقة الكيك الأولى على الطبق

وتغطي بالكريمة الخضراء

ضعي طبقة الكيك الثانية ووزعي كمية إضافية من الكريمة الارجوانية فوق الكيك

ضعي طبقة الكيك الثالثة في الأعلى وغطيها بالكريمة باللون البرتقالي

تزيين حسب الرغبة باستخدام العيون الحلوى على وجه الكيك وجانبه

ثم تقدم