دروس سعودية ملهمة في مواجهة الأزمات العالمية

الرياض – البلاد

تحت قيادة المملكة وبعد 11 حلقة افتراضية حافلة بالأفكار والإنجاز للحاضر والمستقبل، اختتمت مجموعة الفكر العشرين (T20) فعاليات أعمالها التي جمعت الخبراء من كافة دول العالم، برئاسة كل من مركز الملك عبد الله للدراسات والبحوث البترولية “كابسارك”، ومركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية، لرفع توصيات لقادة دول مجموعة العشرين، خاصة بإيجاد حلول لقضايا الطاقة والتغير المناخي، والمرأة والشباب، والتكنولوجيا والابتكار، والتعددية، والتنمية الاقتصادية، والتمويل، والأمن الغذائي، وإمكانية الحصول على المياه، وآليات مواجهة المشاكل المعقدة.

ومن خلال سلسة حلقات العمل المتميزة ضمن برنامج الرئاسة السعودية لمجموعة العشرين الأكبر اقتصادا وتأثيرا في العالم ، استهدفت مجموعة (الفكر 20) رسم أطر لمستقبل يسوده الازدهار الاقتصادي والاستدامة والشمول لدول العالم، من خلال ملخصات سياسات طورتها فرق عمل الفكر على مدار عام كامل، بمشاركة واسعة من مجموعة من الخبراء والمختصين المحليين والدوليين، وعدد من منظمات المجتمع المدني.

وفي هذا السياق أشارت رئيسة أمانة مجموعة الفكر (T20) والباحثة في “كابسارك” الدكتورة حصة المطيري أن مجهودات فرق عمل المجموعة أثبتت أن لدينا كفاءات وطنية ومراكز بحثية قادرة على المنافسة عالميًا، حيث استطاعت المجموعة بالرغم من جائحة كوفيد-19 إلى إكمال خارطة الطريق بنجاح ورفع التوصيات اللازمة للتصدي للتحديات المستقبلية لقادة مجموعة دول العشرين.

* الدروس والتوصيات

وأكدت المطيري أن أهم التوصيات التي رفعتها المجموعة تمثلت في تعزيز اقتصاد الكربون الدائري وتعزيز التمكين والمساواة الاقتصادية للنساء والشباب وتعزيز التماسك الاجتماعي من خلال السياسات والبرامج المبتكرة و تحسين قدرة مجموعة العشرين على تنفيذ ومراقبة خطة التنمية المستدامة لعام 2030 م التي اعتمدتها الأمم المتحدة، بالإضافة إلى أمن واستدامة الزراعة ومصادر الغذاء وشبكات التوزيع والعمل على تعزيز التضامن العالمي والتعددية استجابةً لأزمة كوفيد- 19 والصدمات المستقبلية.

من جهته أوضح نائب رئيس أمانة مجموعة الفكر العشرين تركي الشويعر، أن كوفيد-19 أحدث تحولا جذريًا في اجتماعات مجموعات العشرين ومهامها، وأن المملكة استطاعت التعامل مع الجائحة بالمرونة والكفاءة اللازمتين لإتمام أعمال المجموعة بالرغم من الأزمة، مما جعل هناك الكثير من الدروس المستفادة التي يمكن أن تقدمها المجموعة للدول التي ستتولى رئاسة مجموعة العشرين مستقبلا.

وتضم مجموعة (الفكر 20 ) أحد عشر فريق عمل تتمثل في ( التجارة والاستثمار والنمو، تغير المناخ والبيئة، الاستثمار في البنية التحتية وتمويلها، التماسك الاجتماعي والدولة، مستقبل التعددية والحوكمة العالمية، الاقتصاد والتعليم والتوظيف في العصر الرقمي، دعم مجموعة العشرين لأهداف التنمية المستدامة والعمل التنموي، الهيكل المالي العالمي، الهجرة والمجتمعات الشابة، أنظمة الطاقة والمياه والغذاء المستدامة بالإضافة إلى فيروس كورونا المستجد: مناهج متعددة التخصصات لمواجهة المشاكل المعقدة.

وتعد مجموعة الفكر العشرين (T20) شبكة لتقديم المشورة في مجال البحوث والسياسات التابعة لمجموعة العشرين (G20)، حيث استقبلت المجموعة حوالي 146 موجزاً بحثيا من أكثر من 600 باحث، وهي الأعلى في استقبال البحوث المشاركة، مقارنة بنظيراتها من مجموعات الفكر المشاركة في قمم العشرين السابقة، حيث بلغت الأبحاث في دورة الأرجنتين نحو 80 بحثا، فيما بلغت البحوث المقدمة في اليابان 104 أبحاث.

8 آلاف مشارك و3 ملايين مشاهدة

اختتمت مجموعة الأعمال السعودية، الممثل الرسمي لمجتمع الأعمال لمجموعة العشرين، قمتها تحت شعار “التحوّل من أجل النمو الشامل”، وتفاعل معها أكثر من 8 آلاف مشارك و3 ملايين مشاهدة عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وسلمت مجموعة الأعمال السعودية رسمياً في هذه القمة مجموعة مكونة من 25 توصية للسياسة تهدف إلى إنعاش الاقتصاد العالمي وإرساء أُسس لاقتصادات أكثر متانه في مواجهة التحديات المستقبلية إلى قادة مجموعة العشرين التي مثلها نيابة عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود – حفظه الله -، وزير الاستثمار المهندس خالد بن عبد العزيز الفالح.

وتناول قادة الأعمال والحكومة والمؤسسات المتعددة الأطراف على مدار يومين مجموعة من القضايا التي تتضمن التجارة الحرة، وتبني الممارسات المستدامة وتوفير الفرص للمرأة في الأعمال، من أجل بناء مستقبل أكثر ازدهارًا، وكان من بين المتحدثين في قمة مجموعة الأعمال السعودية، الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان سفيرة خادم الحرمين الشريفين لدى الولايات المتحدة الأمريكية، ومديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا، ورئيس الوزراء البريطاني السابق غوردون براون، والرئيس التنفيذي لشركة توتال باتريك بويانيه، والرئيس التنفيذي لشركة أرامكو السعودية أمين الناصر، إلى جانب العديد من قادة الأعمال البارزين الآخرين من دول مجموعة العشرين.