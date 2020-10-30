جدة – البلاد

نظم مركز ذكاء لعلوم البيانات والذكاء الاصطناعي التابع للهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة “منشآت”، جلسة حوارية بعنوان “إنترنت الأشياء والأمن السيبراني لأصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة”، تناولت أهمية مجالات المركز والفرص التي تفتحها هذه التقنيات لرواد الأعمال في السوق السعودي، بحضور محافظ الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة “منشآت” المهندس صالح الرشيد، وبمشاركة وكيل وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات لصناعة التقنية الدكتور نواف الحوشان ونائب محافظ الهيئة الوطنية للأمن السيبراني لبناء القدرات الدكتور وليد الصالح.

وتناولت الجلسة أبرز المفاهيم الحديثة والمستقبلية في مجال إنترنت الأشياء والأمن السيبراني لقطاع الأعمال والتقنية في المملكة، فيما تم استعراض نبذة عن بعض المشاريع الناشئة المتواجدة في مركز ذكاء لعلوم البيانات والذكاء الاصطناعي، وبعض التقنيات الموجودة في مركز ذكاء، كما تم استعراض دور مركز ذكاء في تقديم خدمات متنوعة من برامج تدريبية واستشارية وتحديات جماعية لخدمة المستفيدين من رواد الأعمال، وأيضاً دعم المشاريع الناشئة وبناء المهارات التقنيّة لتجهيز ورفع كفاءة رأس المال البشري.