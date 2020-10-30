ألمانيا تسجل أكبر قفزة يومية في إصابات “كورونا” منذ بدء الجائحة

برلين : وكالات

سجل معهد «روبرت كوخ» الألماني لمكافحة الأمراض أعلى عدد إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد في ألمانيا في غضون 24 ساعة منذ بدء الجائحة.

وأعلن المعهد في تقريره اليوم الجمعة أن عدد الإصابات اليومية الجديدة بلغ 18 ألفا و681 حالة.

ومع ذلك، لا يمكن مقارنة القيم الحالية إلا على نحو مقيد مع تلك التي تم تسجيلها خلال الربيع الماضي، لأنه يتم الآن إجراء المزيد من الاختبارات بشكل ملحوظ – وبالتالي يتم اكتشاف المزيد من الإصابات.

وكان عدد الإصابات الجديدة المسجلة أمس الخميس قياسيا أيضا، حيث بلغ 16 ألفا و774 حالة. وبلغت الإصابات الجديدة يوم الجمعة الماضي 11 ألفا و242 حالة.

وبلغ إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد منذ بدء الجائحة في ألمانيا حتى صباح اليوم الجمعة 499 ألفا و694 إصابة، وارتفعت حالات الوفاة الناجمة عن الإصابة بالفيروس إلى 10 آلاف و349 حالة، بزيادة قدرها 77 حالة مقارنة بأمس الخميس. ويقدر المعهد عدد المتعافين حتى الآن بنحو 345 ألفا و700 متعاف.

وبحسب البيانات، بلغ معدل الاستنساخ حتى أمس الخميس 97ر0، ما يعني أن كل عشرة مصابين قد ينقلون العدوى إلى نحو 10 أفراد آخرين في المتوسط.

ووفقا للمعهد، يتعين أن يكون معدل الاستنساخ أقل من 1 لضمان انحسار الجائحة. ويعكس معدل الاستنساخ وضع انتشار المرض قبل أسبوع ونصف أسبوع تقريبا.