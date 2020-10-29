216 مليار ريال إيرادات المملكة بالربع الثالث

جدة – البلاد

يواصل الاقتصاد السعودي تحسين معدلات نموه وتنويع مصادر ايراداته رغم تداعيات أزمة الجائحة العالمية ، حيث أعلنت وزارة المالية النتائج الفعلية لأداء الميزانية للربع الثالث المنتهي في سبتمبر من السنة المالية الحالية 2020 ، حيث بلغت الإيردات 215.57 مليار ريال والمصروفات 256.34 مليار فيما بلغ العجز 40.76 مليار ريال.

وبلغت قيمة الإيرادات النفطية في الربع الثالث 92.5 مليار ريال، مقابل 95.7 مليار ريال، في الربع السابق ، ليبلغ إجمالي قيمة الإيرادات النفطية في التسعة أشهر الأولى من 2020، نحو 317 مليار ريال.

كما بلغت قيمة الإيرادات غير النفطية في الربع الثالث 122.9 مليار ريال، مقابل 38.2 مليار ريال، في الربع الثاني، فيما بلغت قيمتها في التسعة أشهر الأولى من العام 224.55 مليار ريال ، وسجلت الإيرادات غير النفطية قفزة في الربع الثالث بنسبة 63%، مقارنة بالفترة المقابلة من العام الماضي.

وكشفت الأرقام تراجع عجز الميزانية 62% في الربع الثالث مقارنة مع مستويات العجز في الربع الثاني.

وكانت تقديرات سابقة بأن تحقق إيرادات ميزانية المملكة للعام الجاري عند 770 مليار ريال، بينما النفقات عند 1068 مليار ريال.

وسبق أن أوضحت الوزارة أن مستويات النفقات لعام 2021 ، تعكس سياسات المالية العامة التي تنتهجها المملكة في الاستمرار بالصرف على النفقات المخطط لها سابقا لدعم مستهدفات رؤية المملكة 2030، واستمرار الصرف على الجهود المبذولة لمواجهة الجائحة حسب متطلبات المرحلة، مع ضمان مرونة كافية في التعامل مع التغيرات المالية السريعة في حال حدوثها خلال عام 2021، إضافة إلى إتاحة مزيد من الفرص أمام القطاع الخاص والصناديق للمشاركة في مشاريع تطوير البنى التحتية.