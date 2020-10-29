معركة في تويتر بين حسابي برشلونة ويوفنتوس

عاد برشلونة بفوزٍ مقنع بهدفين نظيفين، من ميدان يوفنتوس سهرة الأربعاء، في إطار الجولة الثانية من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

ويدين النادي الكاتالوني بالفوز إلى نجميه عثمان ديمبيلي وليونيل ميسي، إذ بات برشلونة متصدرًا لمجموعته بست نقاط، يليه يوفنتوس بثلاث.

تقدم ديمبيلي أولًا بتصويبة صاروخية في الدقيقة 14، بينما أكّد ميسي على الفوز بهدفٍ من علامة الجزاء في الوقت المحتسب بدلًا من الضائع.

المباراة التي أقيمت بأرضية أليانز ستاديوم بمدينة تورينو، غاب عنها النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو لاستمرار إصابته بفيروس كورونا (كوفيد-19).

وتغيب كذلك أيقونة برشلونة جيرارد بيكيه بسبب الإيقاف، بعد أن تلقى بطاقة حمراء في الجولة الافتتاحية أمام فريسنتسفاروشي المجري.

عقب المباراة كتب الحساب الرسمي لبرشلونة رسالة إلى يوفنتوس: “سعداء بأننا رأينا أفضل لاعب بالعالم في ملعبكم”.

You probably looked it up in the wrong dictionary. We'll bring you the right one at Camp Nou 🔍📖 — JuventusFC (@juventusfcen) October 28, 2020

بينما رد حساب يوفنتوس قائلًا: “ربما نظرت إلى الأمر من المنظور الخطأ، سنقدم لكم اللاعب الأفضل في ملعبكم كامب نو”.

في إشارة إلى أن رونالدو سيشارك ضد برشلونة في ملعبهم بلقاء الإياب في أرضية كامب نو بإقليم كاتالونيا.

ولا يزال الصراع دائرًا بين أنصار برشلونة ويوفنتوس حول جدلية أفضل لاعب في العالم، وانتقل هذه المرة إلى الحسابات الرسمية للأندية.

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