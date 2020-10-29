قمة المواصفات تؤكد قيادة المملكة للجهود العالمية

الرياض – لبلاد

أكد محافظ الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة الدكتور سعد بن عثمان القصبي أن تنظيم المملكة للقمة الدولية للمواصفات بالرياض يوم الأربعاء 4 نوفمبر 2020م يأتي ترجمة حقيقية لتطلعات قيادتنا الرشيدة بتعزيز ريادة المملكة في المجالات كافة . وأضاف أن القمة التي ستقام افتراضياً، تعد الأولى من نوعها ضمن برنامج المؤتمرات الدولية المقامة على هامش عام الرئاسة السعودية لمجموعة العشرين ،

مشيرا إلى أنها مبادرة سعودية وطنية يفخر بها جميع المختصين والمهتمين بمجالات المواصفات، وقوبلت بدعم واهتمام كبير من الجهات العالمية والإقليمية، بما يؤكد أهمية ودور المملكة في قيادة الجهود العالمية في مختلف المجالات، مبيناً أن مجال المواصفات القياسية يلعب دوراً محورياً في دعم الاقتصاد والصناعة، وتعزيز التبادل التجاري بين الدول، وأن المواصفات القياسية تعزز من القدرات المؤسسية في مواجهة الأزمات والتحديات.

ونوه بأن منظمات التقييس الوطنية والعالمية قامت بجهود كثيرة لدعم المؤسسات الحكومية والخاصة وغير الربحية، عبر تمكينها لتطبيق متطلبات العديد من المواصفات القياسية والخاصة بإدارة المخاطر واستمرارية الأعمال والتطوع والأجهزة الطبية.

وتنعقد القمة الدولية للمواصفات بالرياض برعاية وزير التجارة الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، وتنظمها الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة والأمانة السعودية لمجموعة العشرين، بمشاركة عدد من الجهات الوطنية والدولية مثل الهيئة العامة للغذاء والدواء، وهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، والمنظمة الدولية للتقييس ISO، واللجنة الدولية الكهروتقنية IEC، والاتحاد الدولي للاتصالات ITU.