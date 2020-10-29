طريقة عمل كيكة القطة السوداء

البلاد – نيفين عباس
نقدم لكِ وصفة مميزة خاصة لأطفالك عبارة عن كيك الشوكولاتة علي شكل قطة
المقادير اللازمة
عبوة خليط كيك شوكولاتة
كوب ماء
نصف فنجان زيت نباتي
3 حبات بيض
2 كوب وكريمة الشوكولاتة
عرق السوس الأسود للتزيين مع حبوب بونبون برتقالي
طريقة العمل
سخني الفرن إلى 350 درجة فهرنهايت
رشي قاع وجوانب قالب مستطيل بالزبدة أو الزيت
في وعاء كبير اخفقي خليط الكيك والماء والزيت والبيض بالخلاط الكهربائي على سرعة منخفضة لمدة 30 ثانية ثم على سرعة متوسطة لمدة دقيقتين
يوضع الخليط في الصينية ويخبز حتي تمام النضج
يخرج الكيك ويترك ليبرد حوالي 30 دقيقة
ثم يوضع الكيك في الثلاجة لمدة 30 إلى 60 دقيقة أو حتى يتماسك
باستخدام سكين مسنن قطعي الكيك علي شكل قطة
افردي طبقة من الكريمة على الوجه والجوانب
ضعي الكيك في الثلاجة لمدة 30 إلى 60 دقيقة
زيني الكيك بالكامل مرة أخري بما تبقى من كريمة التزيين
ثم يشكل وجه القطة بالعرق السوس والبنبون الملون وتقدم التورتة باردة