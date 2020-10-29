طريقة عمل كيكة القطة السوداء

البلاد – نيفين عباس

نقدم لكِ وصفة مميزة خاصة لأطفالك عبارة عن كيك الشوكولاتة علي شكل قطة

المقادير اللازمة

عبوة خليط كيك شوكولاتة

كوب ماء

نصف فنجان زيت نباتي

3 حبات بيض

2 كوب وكريمة الشوكولاتة

عرق السوس الأسود للتزيين مع حبوب بونبون برتقالي

طريقة العمل

سخني الفرن إلى 350 درجة فهرنهايت

رشي قاع وجوانب قالب مستطيل بالزبدة أو الزيت

في وعاء كبير اخفقي خليط الكيك والماء والزيت والبيض بالخلاط الكهربائي على سرعة منخفضة لمدة 30 ثانية ثم على سرعة متوسطة لمدة دقيقتين

يوضع الخليط في الصينية ويخبز حتي تمام النضج

يخرج الكيك ويترك ليبرد حوالي 30 دقيقة

ثم يوضع الكيك في الثلاجة لمدة 30 إلى 60 دقيقة أو حتى يتماسك

باستخدام سكين مسنن قطعي الكيك علي شكل قطة

افردي طبقة من الكريمة على الوجه والجوانب

ضعي الكيك في الثلاجة لمدة 30 إلى 60 دقيقة

زيني الكيك بالكامل مرة أخري بما تبقى من كريمة التزيين

ثم يشكل وجه القطة بالعرق السوس والبنبون الملون وتقدم التورتة باردة