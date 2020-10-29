طريقة عمل كريم بروليه اليقطين

البلاد – نيفين عباس

نقدم لكِ وصفة لمحبي قرع العسل أو اليقطين مع الكريم بروليه الفرنسي المميز

المقادير اللازمة

3 ملاعق زبدة

ملعقة كبيرة بالإضافة إلى 2 1/4 ملعقة صغيرة دقيق لجميع الأغراض

3 ملاعق كبيرة سكر بودرة

رشة ملح

2 ملاعق كبيرة دقيق اللوز

صفار بيضة

قطرة ملون طعام برتقالي

كوب عين جمل أو جوز

ربع كوب سكر

للكريم بروليه

كوب كريمة ثقيلة

1/2 كوب قرع معلب أو طازج

1/2 كوب سكر

10 صفار بيض

للوجه

6 ملاعق صغيرة سكر

طريقة العمل

سخني الفرن إلى 300 درجة فهرنهايت

قطعي الزبدة إلى قطع صغيرة وضعيها في وعاء كهربائي

اخفقيها مع اضافه الدقيق والسكر والملح ودقيق اللوز

تخلط على سرعة متوسطة حتى تتجانس ونحصل علي خليط يشبه فتات الخبز

يضاف صفار البيض وملون الطعام البرتقالي ويضرب حتى يصبح طرياً ويشكل عجين

تلف العجين على شكل مستطيل بسمك 1/8 بوصة مع وضع ورق زبدة أثناء الفرد لمنع الالتصاق

يبرد في الفريزر لمدة 10دقائق.

تقطع اليقطين وتوضع على صينية بها ورق الخبز.

اخبزيها لمدة 10 دقائق حتى تبدأ في التحول إلى اللون البني ثم تخرج وتهرس

للكريم بروليه

سخن الفرن إلى 270 درجة فهرنهايت

ضع 6 قوالب في صينية

اخلطي الكريمة مع بيوريه اليقطين والسكر

ثم تطهي في قدر متوسطة الحجم على نار متوسطة مع التحريك

ضعي صفار البيض في وعاء كبير واخفقيه حتى يصبح ناعمًا

اخلطي نصف كوب من خليط الكريمة مع البيض واخفقي باستمرار

يصب المزيج في خليط الكريما ويطهي علي النار حتي نحصل علي قوام كثيف

يوضع 1/3 كوب من الكاسترد في كل قالب

يوضع للصينية التي بها القوالب كمية كافية من الماء الساخن

اخبزي القوالب لمدة 40-45 دقيقة حتى يتم ضبط قوام الكريم بروليه

ترفع القوالب من المقلاة وتوضع في الثلاجة لمدة ساعتين على الأقل

قبل التقديم

رشي بالتساوي ملعقة صغيرة من السكر فوق كل وجه قالب

بحذر يذوب السكر بشعلة الطهي حتي يتكرمل

يزين الوجه بالبقان المحمص بالكراميل

ثم يقدم