5 ملايين ريال غرامة لمروجي المستحضرات المخالفة

البلاد : متابعات

حذرت الهيئة العامة للغذاء والدواء من عقوبات مالية كبيرة على مخالفي نظام منتجات التجميل.

وأوضحت الهيئة أن كل مَن يقوم بالإعلان عن منتج تجميلي غير مدرج أو مخالف لضوابط وشروط الدعاية والإعلان، سيُعاقب بغرامة تصل إلى 5 ملايين ريال.

وشددت الهيئة على أنها تقوم برصد المواقع الإلكترونية وحسابات التواصل الاجتماعي التي تروج للمستحضرات المجهولة وغير المسجلة، وتتابع من يسوقها داخل المملكة، محذرة كل من يشارك في ترويجها داخل المملكة عن طريق الإنترنت أو الهواتف الجوالة من أنه سيكون عرضة للمساءلة النظامية.

غرامة تصل إلى خمسة ملايين ريال، لأي إعلان عن منتج تجميلي غير مدرج أو مخالف.#الغذاء_والدواء pic.twitter.com/CiWKZP19cx — هيئة الغذاء والدواء (@Saudi_FDA) October 28, 2020