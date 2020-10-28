وزير البيئة يدشن حملة “شواطئنا نحميها”

جدة- ياسر بن يوسف

دشن وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن الفضلي أمس حملة “شواطئنا نحميها” بمنطقة جازان التي ينفذها المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي في جميع المدن والمحافظات الساحلية.

وتهدف الحملة إلى نشر الوعي البيئي لدى المجتمع بأهمية الحفاظ على بيئة المناطق الساحلية والمرافق العامة، وتشجيع العمل التطوعي في هذا الجانب وتحفيز المجتمع بضرورة المحافظة على البيئة البحرية وصون مواردها الطبيعية ، و بقاء سواحل المملكة نظيفة خالية من التلوث.

ويشارك في الحملة عدد كبير من القطاعات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني والجمعيات والناشطين في مجال حماية البيئة وأيضا القطاع الخاص ويساندها برامج إعلامية مكثفة.