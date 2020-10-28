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من المطبخ الياباني.. طريقة عمل دجاج ياكيتوري

نيفين عباسaccess_time12 / ربيع اﻷول / 1442 هـ      28 أكتوبر 2020chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد – نيفين عباس

لمحبي المطبخ الياباني، نقدم لكِ وصفة يابانية مميزة لعمل الدجاج مع الصوص الخاص الممزوج من الصويا والزنجبيل

المقادير اللازمة

دجاج منزوع العظم
½ كوب صلصة الصويا الداكنة أو دبس تمر
¼ كوب خل أرز
ملعقة كبيرة سكر بني
2 فصوص ثوم مقشرة ومهروسة
½ ملعقة صغيرة زنجبيل طازج مبشور

طريقة العمل

قطعي الدجاج إلى وضعيه في طبق مسطح
في قدر صغير، اخلطي صلصة الصويا ، خل الأرز ، السكر البني ، الثوم والزنجبيل
يترك على نار خفيفة ويطهى لمدة 7 دقائق ، حتى يتماسك
احتفظي بملعقتين كبيرتين من الصلصة للتقديم
يسكب المتبقي من الصلصة فوق الدجاج ، ويغطى ويترك لمدة ساعة على الأقل
في حالة استخدام أسياخ خشبية انقعيها في الماء لمدة ساعة
سخني الشواية ثم تشوى قطع الدجاج مع تقليبها حتي تمام النضج
ترفع وتقدم مع باقي كمية الصلصة المتبقية

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نيفين عباس

كتب بواسطة

كاتبة مقال إجتماعى بصحيفة البلاد السعودية، وصحيفة مفاكرة السعودية، وصحيفة صوت الخليج الكويتة، وصحيفة فرانشيفال الفرنسية،،، لإستقبال رسائلكم.. [email protected]

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