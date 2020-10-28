من المطبخ الهندي.. طريقة عمل سيفيان خير

البلاد – نيفين عباس

لمحبي الوصفات الهندية، نقدم لكم طريقة عمل وصفة سيفيان خير

وهي وصفة عبارة عن شعيرية أو سيفيان كما يطلق عليها في الهند مطبوخة بالحليب والهيل والمكسرات

المقادير اللازمة

70 جم شعيرية

25 جرام سمن صافي

400 مل حليب

50 جرام سكر

5 جم هيل أخضر

2 جرام قرنفل

20 جرام لوز كامل

10 جرام كشمش

للتزيين بتلات ورد

طريقة العمل

2.نقطع اللوز إلى شرائح سميكة

ينقع الكشمش في الماء الساخن ويترك جانباً

سخني السمن واقلي اللوز ثم يترك جانباً

اقلي القرنفل والهيل قليلاً وأضيفي الشعيرية قلبي حتي يميل للون البني قليلا

ضعي الحليب واتركيه حتى يغلي

تترك المقادير حتي تنضج على نار بطيئة وحتى يثخن الحليب

ضعي السكر والكشمش

ثم يرفع عن النار

اتركيه ليبرد تمامًا

ثم يقدم مزين بالفستق والورد