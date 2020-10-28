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ضبط 9 مقيمين تاجروا بشرائح الاتصال في الشرقية

صحيفة البلادaccess_time12 / ربيع اﻷول / 1442 هـ      28 أكتوبر 2020chat_bubble_outlineضف تعليق

الأحساء : البلاد

صرَّح مساعد المُتحدث الإعلامي لشرطة المنطقة الشرقية النقيب محمد الدريهم، بأن الجهات الأمنية – بفضل الله – تمكنت من القبض على ثمانية مقيمين من الجنسية البنجلاديشية ومُقيم واحد من الجنسية الهندية (تتراوح أعمارهم بين العقدين الثالث والخامس)، لتورطهم بالمتاجرة بشرائح الاتصال بعد تسجيلها بهويات مواطنين ومقيمين دون علمهم، متخذين من أماكن سكنهم بمحافظة الأحساء وكراً لتنفيذ جرائمهم، وضُبط بحوزتهم (37557) شريحة لشركات اتصالات محلية، و(155) جهاز جوال، وأجهزة حاسب آلي محمول، وقد جرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية وإحالتهم إلى النيابة العامة.

صحيفة البلاد

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