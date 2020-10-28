تنسيق سوداني – مصري لمكافحة الإرهاب

لقاهرة – البلاد

اتفق الرئيس المصري عبدالفتاج السيسي، ورئيس مجلس السيادة السوداني الفريق أول عبدالفتاح البرهان، على مكافحة الإرهاب، والعمل على استقرار المنطقة، كما اتفقا على التمسك بالتوصل إلى اتفاق قانوني ملزم يضمن قواعد واضحة لعملية ملء وتشغيل سد النهضة، ويحقق المصالح المشتركة لجميع الأطراف.

جاء ذلك خلال استقبال السيسي للبرهان أمس (الثلاثاء) بقصر الاتحادية في القاهرة، إذ بحث الطرفان عدداً من القضايا التي تهم البلدين، من بينها التنسيق حول تسليم عناصر مطلوبة من الإخوان.

وأكد السيسي خلال اللقاء، الموقف المصري الاستراتيجي الثابت الداعم لأمن واستقرار السودان وشعبه الشقيق، وحرص مصر على مواصلة التعاون والتنسيق مع السودان في كافة الملفات محل الاهتمام المتبادل، مطالباً بالدفع نحو سرعة تنفيذ المشروعات التنموية المشتركة، كالربط الكهربائي وخط السكك الحديدية، من أجل شعبي البلدين.

من جانبه، أكد البرهان متانة الروابط التاريخية المتأصلة بين مصر والسودان، مشيداً في هذا السياق بالجهود المتبادلة لتعزيز أواصر التعاون المشترك بين البلدين، وحرص السودان على مواصلة التنسيق مع مصر في كافة الملفات محل الاهتمام المتبادل.