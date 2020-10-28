برشلونة يُعيّن كارليس توسكيتس رئيسًا مؤقتًا خلفًا لبارتوميو

أعلن نادي برشلونة الإسباني اليوم الأربعاء عن تعيين كارليس توسكيتس رئيسًا مؤقتًا لمجلس الإدارة خلفًا للمستقيل جوزيب ماريا بارتوميو.

وتقدّم بارتوميو باستقالته بعد تزايد الضغط إثر حملة سحب الثقة التي قام بها جوردي فاري أحد المرشحين المحتملين في الانتخابات الرئاسية القادمة.

وانتهت حقبة دامت 7 سنوات بالنسبة لبارتوميو، بعد أن تولى سدة الحكم في يناير 2014 عقب رحيل الرئيس السابق ساندرو روسيل.

#FCB 🔵🔴 ⚠️ Carles Tusquets, en virtud de su condición de presidente de la Comisión Económica Estratégica, asume la presidenciahttps://t.co/C85wa1KufG — Diario SPORT (@sport) October 28, 2020

سيتولى كارليس توسكيتس (69 عامًا) رئاسة برشلونة بصفة مؤقتة، ولمدة أقصاها ثلاثة أشهر لحين إجراء الانتخابات الرئاسية القادمة طليعة 2021.

وأصبح توسكيتس الرئيس المؤقت الرابع في تاريخ برشلونة الحديث بعد كل من جون ترايتر 2003، وخافيير مارتن 2006، ورامون أديل 2015.

ويعد الرئيس الحالي لبرشلونة من أقدم العاملين في إدارة النادي الكاتالوني، إذ بدأ مهامه منذ عام 1978 كأمين صندوق بعمر 27 عامًا فقط.

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