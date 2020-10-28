انحسار حريق تنومة والإبقاء على نقاط متابعة

تنومه – مرعي عسيري

أكد الأمير تركي بن طلال‬ أمير منطقة عسير رئيس لجنة العمليات المشتركه أن إخماد ‫حريق جبل غلامة وماجاوره وصل نسبة 95 %، فيما حددت القيادة الميدانية المتقدمة لمراقبة الحريق خطة الساعات القادمة متمثلة في إبقاء 50 % من فرق الاسناد في 5 نقاط في منطقة الحدث يتمركز فيها (‫الدفاع المدني‬) والمتطوعون، ونقل فرق الإسناد بالقرب من العمليات الميدانية، فيما يتم تسيير دورية سلامة للمسح الميداني والمتابعة.

وبذلت أمانة عسير وبلدياتها شمال المنطقة مع الدفاع المدني جهوداً كبيرة اسهمت في التخفيف من شدة الحريق حيث وفرت277 من القوى العاملة واكثر من 105 من الآليات الثقيلة والسيارات ووايتات المياه ومساكن للقادمين من خارج منطقة الحريق وتأمين التغذية وفتح الطرق لوصول سيارات الأطفاء والإنقاذ لمواقع الحريق.

من جهة اخرى اكد متحدث الدفاع المدني النقيب محمد عبده السيد أن تقليص القوات المشاركة نتيجة انحسار الحريق ولم يبق إلا بؤر يتم تتبعها والقضاء عليها.