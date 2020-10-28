الرائد في ضيافة الباطن والقادسية يصطدم بالتعاون

جدة – هلال سلمان

تنطلق غدًا الخميس الجولة الثالثة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بمباراتين؛

حيث يستضيف الباطن على ملعبه نظيره الرائد عند الساعة 5:50 مساء، فيما يحل التعاون ضيفًا على القادسية على ملعب مدينة الأمير سعود بن جلوي الرياضية بالدمام في الـ 7:50 مساء.

الباطن vs الرائد

يبحث فريق الباطن عن أول فوز له في الدوري، بعد أن خسر أمام الأهلي ثم الفيصلي، في حين يسعى الرائد لتحقيق النقطة الخامسة بعد أن جمع 4 في الجولتين الماضيتين بفوزه على ضمك ثم تعادله مع الشباب.

ورغم الخسارتين إلا أن الباطن قدم مستوى جيدًا في أول مباراتين له بعد العودة لدوري المحترفين،

ويأمل باستغلال عامل الأرض لتحقيق نتيجة إيجابية أمام الرائد الذي يواصل مستوياته المميزة بقيادة مدربه البلجيكي هاسي الذي قد يدفع بمهاجمه الجديد الصربي نيكوليتش لأول مرة.

القادسية vs التعاون

يسعى القادسية لتحقيق فوزه الثاني، بعد أن تغلب على ضمك في الجولة الماضية معوضًا خسارة الجولة الأولى أمام الوحدة، وينتظر أن يحدث نجومه الجدد الفارق بعد زيادة الانسجام مع زملائهم،

لكنه سيفتقد خدمات مهاجمه النيجيري ستانلي أوهاوتشي الذي طرد في اللقاء الأخير، وللسبب ذاته يفتقد التعاون جهود لاعبه ريان الموسى.

ويأمل (سكري القصيم) أن يواصل نتائجه الإيجابية بعد تعادل مع الفيصلي في الافتتاح، ثم فوز مهم في الجولة الماضية على النصر، يدعمه في ذلك عودة هدافه الكاميروني تاوامبا لقيادة خط الهجوم.