الحزم يخطف صدارة دوري الأولى والجبلين يقلبها على جدة

حائل – خالد الحامد

تصدر فريق الحزم ترتيب دوري الأمير محمد بن سلمان لأندية الدرجة الأولى، بعد فوزه اليوم على الطائي بثلاثة أهداف مقابل هدف، في المواجهة التي جرت بينهما على ملعب الحزم بالرس ، في ختام الجولة الثانية من دوري الأمير محمد بن سلمان لأندية الدرجة الأولى، ليرتفع رصيد الحزم إلى 6 نقاط ، وبقي الطائي بدون رصيد .

وقلب فريق الجبلين تأخره بهدف أمام فريق جدة إلى فوز بنتيجة 1/2 في المواجهة التي جرت بينهما على ملعب رديف الجوهرة بجدة، ليرفع الجبلين رصيده إلى 6 نقاط ثانيا، وبقي جدة على 3 نقاط. وواصل فريق الخليج زحفه نحو المقدمة، بفوزه على النجوم بثلاثة أهداف مقابل هدف، في اللقاء الذي جرى بينهما على ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي بالأحساء، ليرفع الخليج رصيده إلى 6 نقاط ، ويبقى النجوم بدون رصيد، وحقق فريق النهضة فوزا عاليا على ضيفه البكيرية بثلاثة أهداف مقابل هدفين ، في المباراة التي جمعتهما على ملعب نادي النهضة بالدمام ، ليرفع النهضة رصيده إلى 4 نقاط، في حين يبقى البكيرية على نقطة وحيدة .

ووضع فريقا الشعلة ونجران أول نقطة في رصيدهما بعد تعادلهما بنتيجة 1/1، في المواجهة التي أقيمت على ملعب الشعلة بالخرج .