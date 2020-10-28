البرلمان العربي يختار رئيسه الجديد.. اليوم

القاهرة – البلاد

يعقد البرلمان العربي اليوم (الأربعاء) في مقر جامعة الدول العربية، جلسة إجرائية برئاسة أكبر الأعضاء سنا لاختيار رئيس جديد للبرلمان لمدة عامين خلفًا للدكتور مشعل بن فهم السلمي الذي تولى الرئاسة لفترتين متتاليتين.

وأوضح الأمين العام المساعد للبرلمان العربي السيد البابلي، أنه سيتم خلال الجلسة الإجرائية انتخاب رئيس جديد للبرلمان وكذلك انتخاب أربعة نواب للرئيس وذلك لمدة عامين وفقًا للنظام الأساسي للبرلمان العربي.

ولفت إلى أنه سيتم بعد ذلك إجراء انتخابات لاختيار رؤساء اللجان الأربع الدائمة التابعة للبرلمان ونوابهم، ثم تعقد اللجان الدائمة اجتماعاتها بتشكيلاتها الجديدة اليوم لبحث خطط عملها وشروع جدول أعمال كل لجنة ورفع تقرير إلى الجلسة العامة للبرلمان غداً، منوهاً إلى أن مكتب البرلمان العربي سيجتمع بتشكيلته الجديدة مساء اليوم في مقر الجامعة العربية برئاسة رئيس البرلمان الجديد لبحث خطة عمل البرلمان للمرحلة المقبلة.