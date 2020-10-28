أمانة الرياض تطرح 28 فرصة وظيفية في تخصصات إدارية وهندسية

الرياض : البلاد

أعلنت أمانة منطقة الرياض عن طرح 28 فرصة وظيفة إدارية وهندسية للخريجين والخريجات الجدد والحاصلين على الدرجات العلمية والتخصصات المناسبة من الرجال والنساء، على أن يبدأ التقديم عليها عبر منظومة التوظيف (جدارة) على موقع وزارة الموارد البشرية خلال الفترة من الأحد 15 ربيع الأول حتى الخميس 19 من الشهر نفسه.

وتستهدف الشواغرالوظيفية بأمانة الرياض توظيف السعوديين الحاصلين على درجات البكالوريوس والماجستير والدكتوراه على المرتبات السادسة والسابعة والثامنة والتاسعة، وسيتم اختيار المرشحين للوظائف من بين المتقدمين وفق الحصول على أكبر عدد من النقاط بعد المقابلة الشخصية ومطابقة بيانات المؤهلات العلمية من المؤسسات الأكاديمية الداخلية أو معادلة الشهادات الخارجية، ومن ثم الإعلان عن الأسماء النهائية عبر موقع الأمانة على شبكة الإنترنت.

وتضم الوظائف المتاحة مسميات باحث قانوني مساعد، ومصمم جرافيك ومراقب أسواق ضمن المرتبة السادسة، إضافة إلى 8 وظائف هندسية على المرتبة السابعة متنوعة بين التخصصات المعمارية والمدنية والكهربائية وتنسيق المواقع، إلى جانب 11 وظيفة بالمرتبة الثامنة منها 9 مهندسين معماريين وآخر مدني ومدقق حسابات، و5 شواغر وظيفية بالمرتبة التاسعة تضم مهندس مدني ومستشار قانوني مساعد ومراجع مالي ومحامٍ ومهندس تخطيط.