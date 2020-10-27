2000 مخالفة لنظام مزاولة المهن الهندسية

الرياض- البلاد

أوقعت الهيئة السعودية للمهندسين، أكثر من 2000 مخالفة مهنية لنظام مزاولة المهن الهندسية ولائحته التنفيذية، وذلك ضمن جولاتها الرقابية والتفتيشية المستمرة على عدد من القطاعات والمؤسسات المشغلة للممارسين المهنيين. وأوضح أمين عام الهيئة المهندس فرحان الشمري، أن مساعي الهيئة في ضبط نظام المزاولة ولائحته دعت لتكثيف الجولات الميدانية حيث نتج عن 147 زيارة تفتيشية ضبطيات ومخالفات عديدة جرى رصدها والتعامل معها وفق المواد النظامية، وذلك حماية للمهنة وتعزيزا للممارسة المهنية المسؤولة.

وبيّن أن نظام المزاولة يحتوي على عقوبات بغرامات لا تزيد على مليون ريال في عدد من المخالفات، كما أن لدى الهيئة لجنة تتولى النظر في المخالفات الأخرى الناشئة من تطبيق نظام المزاولة المهنية وإيقاع واحدة أو أكثر من العقوبات التي تشمل اللوم أو الإنذار أو إيقاف الاعتماد المهني مدة لا تزيد على ستة أشهر، أو غرامة مالية لا تزيد على 100 ألف ريال، أو حتى شطب الاعتماد المهني أو إلغاء الترخيص. وأكد محورية دور مآمير الضبط الذين رصدوا تلك المخالفات ورفعوا بها لإحالتها للجنة المختصة لإصدار العقوبات حسب النظام للمخالفين.