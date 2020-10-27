1.4 مليون مستفيد من تطبيق اعتمرنا

659 ألفًا أدوا مناسك العمرة

البلاد : متابعات

كشفت وزارة الحج والعمرة عن أن عدد المستفيدين من تطبيق اعتمرنا حتى اليوم (الثلاثاء)، بلغ 1.43 مليون، أدى 659.4 ألفًا منهم مناسك العمرة.

وأوضحت الوزارة أن 59% من المسجلين بالتطبيق مواطنون، و41% منهم مقيمون

في حين شكل الذكور نسبة 68% من إجمالي المسجلين، والإناث 32%.

وأضافت أن عدد المستفيدين من الخدمات التي يوفرها التطبيق تجاوز 1.2 مليون مستفيد

بواقع أكثر من 659 ألفًا أدوا مناسك العمرة، و465 ألفًا صلوا في المسجد الحرام

أما البقية فقاموا بالسلام على النبي صلى الله عليه وسلم والصلاة في الروضة الشريفة.

#الحج_والعمرة:

•عدد المسجلين في منصة #اعتمرنا

حتى اليوم 10 ربيع الأول 1442هـ

1,433,176 مسجلاً

•مجموع المستفيدين 1,226,715 معتمراً – صحيفة البلاد https://t.co/8DESmIuC1j pic.twitter.com/QeHgqGhbKL — صحيفة البلاد (@albiladdaily) October 27, 2020