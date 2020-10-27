399 إصابة جديدة بكورونا و 426 حالة تعافٍ

البلاد : متابعات

أعلنت وزارة الصحة، اليوم (الثلاثاء) ، تسجيل 399 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس “كورونا” المستجد (كوفيد 19)، ليرتفع إجمالي عدد الحالات في المملكة إلى 345,631 حالة.

وأوضح تقرير الوزارة اليومي الخاص بمستجدات فيروس “كورونا” في المملكة، إنه تم تسجيل 16 حالة وفيات جديدة

ليرتفع إجمالي الوفيات جراء الفيروس إلى 5329 حالة وفاة.

وأبان أنه تم تسجيل 426 حالة تعافٍ جديدة، ليصل إجمالي عدد المتعافين إلى 332,117 حالة .

ولفت التقرير إلى أن هناك 8185 حالة نشطة حالياً، من بينها 778 حالة حرجة.

الحالات الجديدة المسجلة بفيروس ⁧ #كورونا ⁩ بحسب مدن ⁧ #المملكة ⁩: