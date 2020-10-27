“زيت الجزر” السر الحقيقي لجمال الشعر والبشرة

يعتبر زيت الجزر بمثابة سر جمال البشرة والشعر، إذ يحارب تجاعيد البشرة ويمنحها مظهرا نقيا يشع نضرة وحيوية، كما أنه يحارب تقصف الشعر ويمنحه مظهرا لامعا يأسر الألباب.
وذكرت مجلة Elle أن زيت الجزر غني بمادة الكاروتين المضادة للأكسدة، التي تحارب ما يعرف الجذور الحرة، التي تهاجم الخلايا وتعجل بشيخوخة البشرة.
ويشمل زيت الجزر أيضا على البيتاكاروتين (بروفيتامين أ) وفيتامين أ (الرتينول) وهى مواد فعالة تعمل على حماية الخلايا وإبطاء عملية الشيخوخة.
كما يمتاز زيت الجزر بتأثير مضاد للبكتيريا والالتهابات ما يجعله سلاحا طبيعيا فعالا لمحاربة شوائب البشرة، كما يعمل زيت الجزر أيضا على ترطيب البشرة الجافة والمتشققة ويمنحها ملمسا مخمليا، كما أنه يعد مثاليا للبشرة الحساسة بفضل مكوناته الطبيعية.
كما يمنح زيت الجزر البشرة إطلالة برونزية ساحرة، ومن ناحية أخر، يعمل زيت الجزر على ترطيب الشعر ومحاربة تقصفه ويمنحه مظهرا لامعا يخطف اللأنظار، ولهذا الغرض يتم تدليك أطراف الشعر بزيت الجزر وتركه لمدة 10 إلى 15 دقيقة ليؤتي مفعوله، ثم شطفه جيدا بالماء والشامبو.