النصر يضرب موعدا مع الهلال في نهائي كأس الملك

جدة – محمود العوضي

ضرب فريق النصر موعدا مع غريمه الهلال في نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، بعدما أطاح بنظيره الأهلي من نصف النهائي اليوم (2-1) بملعب الجوهرة.

تقدم الأهلي بهدف نجمه عمر السومة في الدقيقة 19، ثم نجح البرازيلي العائد بيتروس من إحراز هدف التعادل في الدقيقة 48 من الوقت بدل الضائع في الشوط الأول.

وفي الشوط الثاني، دار اللعب سجالاً بين الفريقين مع هجمات على المرميين، وتأثر النصر بخروج عبد الفتاح عسيري مصابا، لكنه كان الأخطر.

ووصلت الكرة إلى المغربي حمدالله هداف النصر في منطقة الجزاء تلاعب فيها بدفاع الأهلي، وأعاد كرة للمندفع من الخلف الأرجنتيني بيتي مارتينيز، الذي سددها قوية في سقف مرمى الحارس الأهلاوي محمد الربيعي محرزًا الهدف الثاني للنصر في الدقيقة 85. وكان الهلال قد تأهل بدوره إلى نهائي كأس الملك، بعد فوزه على أبها (2-0).

تقدم الهلال بهدف نجمه سالم الدوسري من تسديدة رائعة في الدقيقة 28، وأضاف الإيطالي سيباستيان جيوفينكو الهدف الهلالي الثاني في الوقت بدل الضائع من الشوط الأول، بعد سلسلة من التمريرات بين لاعبي الفريق.