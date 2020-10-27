“التجارة” تغلق مشغل ذهب مخالف بجدة

جدة : البلاد

أغلقت الفرق الرقابية لوزارة التجارة مشغل غير مرخص يقع بفيلا سكنية بحي العمارية وسط محافظة جدة استغل من قبل 4 عمالة مخالفة من جنسيات عربية وآسيوية كمقر لتصنيع المشغولات الذهبية دون ترخيص ومزاولة نشاط المتاجرة في نشاط الذهب والمجوهرات دون سجلات أو تراخيص مزاولة النشاط إلى جانب وجود شبهة تستر تجاري.

وضبطت الوزارة بعد عمليات رصد وتحري للموقع المذكور لمدة أسبوع 38 كيلو جرام من الأطقم الجاهزة للبيع والتوزيع تحمل دمغة “علامة تجارية” غير مسجلة، بالإضافة إلى كميات كسر ذهب تزن 2 كيلو جرام أحيلت عينات من المضبوطات للفحص في مختبرات متخصصة.

وبناء عليه تمت إحالة العمالة المخالفة إلى النيابة العامة لاستكمال تطبيق الإجراءات النظامية بحقهم ومن ثم القضاء لمعاقبتهم وفقاً لنظام المعادن الثمينة والأحجار الكريمة ونظام مكافحة التستر.