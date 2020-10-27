إزالة 41 مبنى آيلاً للسقوط بحي الرويس

جدة ـ ياسر بن يوسف

تواصل أمانة جدة إجراء مسح شامل لكافة المباني الشعبية وتقييم وضعها ومدى خطورتها، في مختلف أحياء جدة وواصلت أمانة محافظة جدة أمس عملية إزالة المباني الآيلة للسقوط في حي الرويس والتي بلغت حتى الان 41 مبنى آيلا للسقوط.

واوضح المتحدث الرسمي لأمانة محافظة جدة لـ”البلاد” محمد بن عبيد البقمي، قائلا: ان الجهود الكبيرة التي تقوم بها امانة جدة في عملية الازالة تأتي ضمن توجيهات وتعليمات ومتابعة من أمين جدة وان هذه المباني القديمة والآيلة للسقوط تفتقد الى الشروط والمعايير والتصاميم الجديدة للبناء إضافة الى منظرها في التشوه البصري للبيئة وامانة جدة حريصة كل الحرص في التنسيق مع الجهات ذات العلاقة في هذا الموضوع.

وأضاف البقمي بان عملية الازالة ما زالت مستمرة، وكانت أمانة جدة قد صرحت في وقت سابق أن حي الرويس شهد حدوث 3 انهيارات في الحي خلال الشهرين الماضيين نتج عنها وفيات وإصابات وخسائر مادية، وعليه صدرت توجيهات من صاحب السمو الملكي محافظ جدة الأمير مشعل بن ماجد بالوقوف على المشكلة واتخاذ الإجراءات اللازمة والعاجلة حيالها، وجرى عمل مسح كامل للمباني في الحي المستهدف وأسفر عن رصد ٥٠٠ منزل آيل للسقوط. وبينت الأمانة أن مهمة اللجنة خلال الأسبوع الماضي انحسرت في إيقاف الخدمات عن المباني الآيلة للسقوط من مياه وكهرباء تمهيداً لإزالة المباني.

وفي سياق متصل أوضح مدير عام ادارة الكوارث لـ(البلاد) المهندس رامي فقس أن حي الرويس شهد حدوث ثلاثة انهيارات في الحي خلال الشهرين الماضيين نتج عنها وفيات وإصابات وخسائر مادية، وعلى إثرها تلقت لجنة المباني الآيلة للسقوط برئاسة أمانة جدة – وعضوية: الدفاع المدني – المرور – الكهرباء – فرع وزارة السياحة بمنطقة مكة توجيهات صاحب السمو الملكي محافظ جدة بالوقوف على المشكلة واتخاذ الاجراءات اللازمة والعاجلة حيالها، وجرى عمل مسح كامل للمباني في الحي المستهدف وأسفر عن رصد ٥٠٠ منزل آيل للسقوط. وبين مدير عام الكوارث أن مهمة اللجنة خلال الأسبوع الجاري ستنحصر في إيقاف الخدمات عن المباني الآيلة للسقوط من مياه وكهرباء تمهيدا لبدء أعمال الإزالة الأسبوع القادم. ووقفت أمانة محافظة جدة أمس الأحد بالمشاركة مع عدد من الجهات على المباني الآيلة للسقوط بحي الرويس عقب انهيار مبنى شعبي مكون من 3 أدوار في الحي.