”ناسا“ تعلن اليوم عن اكتشاف ”مثير“ حول القمر

كشفت ناسا خططها للإعلان عن “اكتشاف جديد مثير” عن القمر اليوم، إذ تستضيف وكالة الفضاء مؤتمرا عن بعد فى الساعة 16:00 بتوقيت جرينتش (12:00 بتوقيت شرق الولايات المتحدة) أى بحلول الساعة 6 مساء اليوم، حيث سيعلن أربعة من خبراء ناسا عن النتائج.

بينما ظلت ناسا صامتة بشأن الاكتشاف، إلا أنها قالت إنه سيساهم فى جهود ناسا للتعرف على القمر لدعم استكشاف الفضاء السحيق، إذ قالت ناسا فى بيان: “هذا الاكتشاف الجديد يسهم فى جهود ناسا للتعرف على القمر لدعم استكشاف الفضاء السحيق، ففى إطار برنامج أرتميس التابع لوكالة ناسا، سترسل الوكالة أول امرأة والرجل التالى إلى سطح القمر فى عام 2024 للتحضير للقفزة العملاقة التالية، وهى استكشاف الإنسان للمريخ فى أوائل العقد الثالث من القرن الحالى، ويساعد فهم علم القمر أيضًا فى تجميع التاريخ الأوسع للنظام الشمسى الداخلي.”

وسيحضر المؤتمر بول هيرتز، مدير قسم الفيزياء الفلكية فى مقر ناسا فى واشنطن، وجاكوب بليشر، كبير علماء الاستكشاف فى مديرية مهام الاستكشاف والعمليات البشرية فى مقر ناسا، وكيسى هونيبال، زميل ما بعد الدكتوراه فى مركز جودارد لرحلات الفضاء التابع لناسا ونسيم رانجوالا، المشروع عالم فى مهمة صوفيا، مركز أبحاث أميس التابع لناسا.

وتقول ناسا أن النتائج جاءت من مرصد الستراتوسفير لعلم الفلك بالأشعة تحت الحمراء ( SOFIA )، وأوضحت وكالة ناسا: “بصفتها أكبر مرصد محمول جواً فى العالم ، فإن SOFIA عبارة عن طائرة بوينج 747 معدلة تطير عالياً فى الغلاف الجوى لتزويد تلسكوبها الذى يبلغ ارتفاعه 9 أقدام تقريبًا برؤية واضحة للكون والأجسام فى نظامنا الشمسى، وتحلق فوق 99٪ من بخار الماء المعتم فى الغلاف الجوى، فإن صوفيا تراقب أطوال موجات الأشعة تحت الحمراء ويمكنها اكتشاف الظواهر التى يستحيل رؤيتها بالضوء المرئي.”

ويشيرهذا إلى أن الاكتشاف قد يتعلق بالمياه حول القطب الجنوبى للقمر – والتى تعتبر مورداً رئيسياً لرواد الفضاء فى الرحلات القمرية الأخرى.