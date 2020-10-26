مستشفى المدينة للنساء والولادة يحصل على الاعتماد المؤسسي من التخصصات الصحية

المدينة المنورة : البلاد

حصل مستشفى المدينة للنساء والولادة والأطفال بالمدينة المنورة على الاعتماد المؤسسي الكامل من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية ولمدة أربع سنوات.

وذلك بعد الزيارة التقييمية الأخيرة من قبل مقيمّي الهيئة السعودية للتخصصات الصحية والتي اطلعوا خلالها على ماتقدمه المستشفى من الناحية التدريبية ومدى تحقق معايير الاعتماد المؤسسي فيها، وإمكانية المشاركة في العملية التدريبية والتطويرية لبرامج الزمالة.

ويأتي ذلك تتويجاً للجهود المتواصلة التي تبذلها إدارة المستشفى ومنسوبوه لتطوير الإمكانيات وتحقيق الاستفادة من الطاقات ذات الخبرات العالية ورعاية المتدربين والمتدربات رعاية شاملة كي تضمن تخرجاً متميزاً في بيئة أكاديمية تحقق معايير الجودة والاعتماد.