مدير جمعية رحمة لـ”البلاد “: استقبال 300 بلاغ عن الحيوانات الضالة

جدة ـ ياسر بن يوسف

لا تتأخر جمعية رحمة للرفق بالحيوان حينما تتلقى بلاغات الحيوانات الضالة أو سيناريوهات الإساءة لها حيث تباشر هذه البلاغات عبر كوادرها في كل مناطق المملكة. ومؤخرا تلقت الجمعية العديد من البلاغات لإنقاذ الحيوانات المتواجدة في منطقة الورش والتي تتم إزالتها في شارع الإسكان وكذلك في سوق الأهدل بمحافظة جدة، واتساقا مع هذه البلاغات قام المدير التنفيذي للجمعية بدر الطريف بزيارة الموقع وكتابة تقرير مفصل عن أوضاع الحيوانات، حيث أشار التقرير عن وجود نحو 450 قطعة وعدد من الكلاب الضالة في الموقع وهي بحاجة إلى الطعام والماء فضلا عن توفير موقع آمن لها، خصوصا وأن سوق الأهدل كان بمثابة المحطة الرئيسية لبيع الحيوانات والطيور في جدة قبل البدء في إزالته.



وفي هذا الصدد أوضح الطريف لـ”البلاد” بأن الجمعية قامت بالتواصل مع عدد من المتطوعين الذين أبدوا رغبتهم بمساعدة وإنقاذ الحيوانات بشكل عاجل قبل وصول الجمعية للمكان، والذين أفادوا بوجود العديد من الحيوانات النافقة بسبب عدم توفر الطعام الكافي لها. كما تم التنسيق معهم لتشكيل فرق وتوحيد الجهود بغرض سرعة الإنقاذ ونقل الحيوانات لأماكن آمنة، وقد وجدت الجمعية متطوعين يعملون بإخلاص وحب، دافعهم الرحمة والعطف والإحسان.



وبين المدير التنفيذي للجمعية بأنهم تلقوا في الشهر الماضي حوالي 300 بلاغ في جميع أنحاء المملكة تدعوا الى الاهتمام بالحيوانات الضالة منها (8) بلاغات حول حيوانات سوق الأهدل والإسكان، لافتا إلى أن الجمعية قامت في حينه بإطلاق “مبادرة قطط شارع الإسكان” ووفرت 100 أنبوب للإطعام و100 سقاية ماء وتكفلت بتوفير الطعام الكافي لها بعد نقلها لترسم مستقبلاً أفضل لهذه الحيوانات وعدم تكرار هذه المأساة والتي كان أبرز ملامحها الخوف والجوع.



كما دعت الجمعية العديد من المتطوعين للانضمام لهذه المبادرة والمساعدة في إنقاذ وإطعام هذه الحيوانات، وقد انضم لهذه المبادرة “فريق تعايش” معي التطوعي، و”فريق KPH التطوعي”، والعديد من المتطوعين الذين بذلوا الكثير من وقتهم وجهدهم ومالهم من أجل هذه الأرواح تطوعاً يرسم أرقى معاني الإحسان والإنسانية. وبذلك بلغ عدد المتطوعين حتى اليوم 20 متطوعاً يعملون يومياً في ذات المنطقة حتى يتم الانتهاء من مساعدة جميع الحيوانات.

ما زالت جمعية رحمة للرفق بالحيوان والعديد من الفرق التطوعية والمتطوعين تعمل على مساعدة هذه الحيوانات وإطعامها ونقلها حتى هذه اللحظة، فقد تم مساعدة ما يقارب 100 من القطط وذلك بتقديم الرعاية البيطرية للقطط المحتاجة، ونقل القطط لأماكن تم توفير الطعام والماء فيها، كما تم الاحتفاظ بعدد من هذه القطط في منازل وأماكن المتطوعين الخاصة لرعايتها حتى الانتهاء من فترة علاجها.



يذكر أن جمعية رحمة للرفق بالحيوان هي جمعية تطوعية غير ربحية تعنى بنشر الوعي بالرفق بالحيوان وعدم الإساءة له، وتقديم المساعدة البيطرية للحيوانات المحتاجة، وتقدم خدمات التدريب والتأهيل، وإيجاد المنازل الدائمة للحيوانات.

وقد قدمت الجمعية العديد من المبادرات والحملات والبرامج التنموية، من أبرزها حملة عين الرفق الأولى والثانية في الرياض، وحملة عين الرفق الثالثة في جدة، ومبادرة قدوة الرحماء، وبرنامج لنحيا معهم، وشاركت في العديد من البرامج التوعوية خلال الأيام العالمية كاليوم العالمي للبيئة، واليوم العالمي للطيور المهاجرة، واليوم العالمي للقطط وغيرها.

كما تؤوي جمعية رحمة للرفق بالحيوان ما يزيد عن 350 حيوانا، تقدم لهم الرعاية والاهتمام الكاملين وتوفر لهم الأغذية الصحية وتقدم لهم التأهيل السلوكي اللازم لتوفير منازل دائمة لها، كما تقدم الرعاية البيطرية للعشرات من الحيوانات التي تم إنقاذها مؤخراً.