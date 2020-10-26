تكليف الحريري محاولة أخيرة للإنقاذ

البلاد – مها العواودة

ثمن رئيس الوزراء اللبناني الأسبق تمام سلام، دعم المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان – حفظهما الله – للبنان.

وقال لـ”البلاد”: “لن ننسى ما قدمته ولا تزال تقدمه مملكة العطاء من مساعدات خيرة وإنسانية طيلة العقود الماضية للبنان واللبنانيين، وآخرها مساعدات كبيرة بعد انفجار مرفأ بيروت لتخفيف معاناة المتضررين”.

وأكد سلام أن تكليف سعد الحريري بتشكيل الحكومة الجديدة محاولة أخيرة لإنقاذ البلد من الضياع، خاصة مع الوضع الذي وصل إليه لبنان من التردي والانهيار الكبير، وذلك في ظل متابعة ورعاية دولية خاصة من قبل الرئيس ماكرون والمبادرة الفرنسية التي تحمل الرئيس الحريري مسؤولية كبيرة في مواجهة هذا الاستحقاق.

ودعا جميع الكتل والأحزاب إلى معاونة الحريري على إنجاز تشكيل الحكومة بعيدًا عن العرقلة والمناكفة والتعطيل، لأن الوقت لا يحتمل الهدر والتأخير، خاصة والشعب اللبناني ينتظر تأليف حكومة تنهض بهم وبالبلد وتقوم بخطة إصلاحية. وأضاف “دور رؤساء الحكومات السابقين من موقعهم ولما لديهم من خلفية وتجربة كبيرة وغنية جدا في المسؤوليات العامة، وخصوصا في رئاسة مجلس الوزراء، لن يكون إلا مؤازرا وداعما لكل محاولة إنقاذ للبلاد”.

وأشار رئيس الوزراء اللبناني الأسبق، إلى أن الحريري اليوم أمام تحد كبير، وأن هذه فرصة أخيرة أمام ما يواجهه اللبنانيون من تحديات؛ فإما لجم الانهيار والانحدار أو الذهاب إلى الأسوأ والذي سيفاقم آلام وأوجاع الناس لتصبح بلا حدود.