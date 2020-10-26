الاتحاد الأوروبي يؤكد دعم “اتفاق ليبيا”

أوسلو – وكالات

أعلن مجلس الاتحاد الأوروبي أمس (الأحد)، ترحيب الدول الأعضاء بتوقيع اتفاق وقف إطلاق النار في ليبيا، وذلك بعد أيام قليلة من توقيع الاتفاق في جنيف وسط إشادة عربية ودولية.

وقال إن اتفاق وقف إطلاق النار الكامل والدائم خطوة حاسمة ونتيجة لأشهر من الجهود الإقليمية والدولية المكثفة، داعياً الأطراف الليبية إلى التنفيذ الكامل والفوري للبنود، كما طالب الاتحاد والدول الأعضاء جميع الأطراف الفاعلة الدولية والإقليمية إلى دعم الجهود الليبية، مشدداً على ضرورة الامتناع عن التدخل الأجنبي في الصراع الليبي، ووقف انتهاكات حظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة، والاحترام الكامل لقرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة، قائلا: “أي تدخل أجنبي غير مقبول”. إلى ذلك، أكد الاتحاد الأوروبي أنه على جميع المقاتلين والمرتزقة الأجانب الانسحاب على الفور.