أمانة جدة تنجز 70% من مشروع تصريف الأمطار بنفق السلام

جدة : ياسر بن يوسف

أعلنت أمانة محافظة جدة إنجاز نحو 70% من مشروع تنفيذ حلول لتصريف مياه الأمطار بنفق السلام UPO3 والذي يستخدم فيه لأول مرة تقنية الدفع النفقي Pipe Jacking فيما يمتد المشروع تحت طريق الملك عبدالعزيز بعمق 15متر عن مستوى سطح البحر، وبطول 3.3 كيلو.

وأوضح وكيل الأمين لبرنامج تصريف مياه الأمطار المهندس غسان الزهراني أن المشروع عبارة عن خط ناقل يربط بين الشبكة الفرعية والمحطة الرئيسية لتصريف مياه الأمطار، فيما تبلغ أقطار الانابيب من 2000 إلى 3000 ملليمتر مشكلا أكبر قطر في العالم بهذا النظام، مضيفا أن المشروع يتكون من 13 خزان تجميعي متوسط عمقها 18 مترا منفذه بطريقة الأوتاد المسلحة يصل عمقها 30مترا وتمتد بينها المواسير بطاقة تجميعية تتجاوز الـ 23 مليون لتر ماء، وبكميات حفر تجاوزت100 ألف متر مكعب .

وقال الزهراني أن المشروع استخدم فيه مختلف أنظمة صب الخرسانة بما فيها الصب تحت الماء بحسب المواصفات العالمية عن طريق الغواصين، كما يستخدم نظامين أحدهما نظام الفورتيكس في جميع خزانات التجميع بهدف التحكم في ضغوطات المياه العالية، وكذلك نظام التحكم في تدفق المياه إلى محطة الرفع، لافتا إلى أن المشروع عمل على تنفيذه أكثر من 250 يدا عاملة مع استقطاب الكفاءات السعودية لنقل الخبرات لهم، وتواصلت الجهود في المشروع على مدار الـ 24 ساعة فيما بلغت ساعات العمل حتى الآن أكثر من 850 ألف ساعة.