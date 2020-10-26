أخبار سريعة

أمير الرياض يستقبل المفتي والقين وسفير لبنان

الرياض- البلاد

استقبل الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض في مكتبه بقصر الحكم أمس، سماحة مفتي عام المملكة رئيس هيئة كبار العلماء رئيس اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإِفتاء الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ ، وجرى خلال اللقاء تبادل الأحاديث الودية. واستقبل سموه سفير خادم الحرمين الشريفين المعين لدى إسبانيا عزام بن عبدالكريم القين.

وهنأه على الثقة الكريمة، متمنياً له التوفيق ، كما استقبل سفير جمهورية لبنان لدى المملكة فوزي كباره ، وجرى خلال الاستقبال تبادل الأحاديث الودية وبحث عدد من الموضوعات المشتركة.

مركز لعلاج الإدمان بالشرقية

الدمام – البلاد

أكد الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية، أن مساهمة القطاع الخاص، وتبنيه لمبادرات خدمة المجتمع، يعزز التحول نحو الاستدامة في تقديم الخدمات، لاسيما الخدمات الصحية، التي تشهد طلباً متزايداً في مختلف المجالات.

جاء ذلك خلال رعاية سموه في الإمارة بحضور الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة ، توقيع اتفاقية إنشاء مستشفى لعلاج الإدمان بالأحساء، بدعمٍ من مؤسسة الجبر الخيرية، ومركز لعلاج القدم السكرية بالأحساء بدعمٍ من فهد العرجي لخدمة المجتمع، التي وقعها وزير الصحة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة ،مؤكدا سموه أن هذه المبادرات نقطة تحول نحو تفعيل أدوار المشاركة المجتمعية.

مناقشة تقرير جمعية الإسكان بالقصيم

بريدة- البلاد

رأس الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم ، اجتماع أعضاء مجلس الإدارة الجمعية الإسكان الأهلية بالقصيم ، حيث جرى مناقشة التقارير المالية، وإقرار ميزانية الجمعية خلال العام المنصرم, ومختصر لأهم منجزات الجمعية خلال عام التي اشتملت على تسليم 130 أسرة خلال الأشهر الخمس الماضية وحدات سكنية بالشراكة مع الإسكان التنموي في بريدة وعنيزة والرس والمذنب والبكيرية والبدائع والنبهانية، إضافة إلى دعم 40 أسرة من برنامج الايجار, وغيرها من المنجزات. ونوه سموه بالدعم والمتابعة التي تقدمها حكومة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين ـ حفظهما الله ـ للجمعيات وتنمية العمل الخيري.

ترقية مساعد قائد الأفواج بنجران

نجران – البلاد

قلّد الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد أمير منطقة نجران، في مكتبه، مساعد قائد الأفواج الأمنية بالمنطقة، العقيد عايض بن عوض الشهراني رتبته الجديدة، بعد صدور الأمر السامي الكريم بترقيته إلى رتبة عميد.

وهنأ سموه العميد الشهراني بالثقة الكريمة بترقيته، معرباً عن أمنياته له ولزملائه من منسوبي قيادة الأفواج الأمنية بمنطقة نجران بالتوفيق والسداد لخدمة الدين ثم الملك والوطن.

فيما عبر العميد الشهراني عن اعتزازه بهذه الثقة الغالية. حضر اللقاء قائد قوة الأفواج بالمنطقة، عبدالرزاق بن مسفر آل عيسى.