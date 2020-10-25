وزارة العدل تعلن عن وظائف لحملة الماجستير والبكالوريوس والدبلوم

البلاد : متابعات

أعلنت وزارة العدل عن حاجتها لشغل عدد من وظائف ( مطور برامج ، مدير مشروع ، باحث شرعي ، باحث قانوني ، فني دعم مساعد ) بالمراتب الثامنة والسابعة والسادسة ( للرجال والنساء) عن طريق المسابقة الوظيفية للحاصلين على درجة الماجستير و البكالوريوس في عدد من التخصصات الواردة في دليل التصنيف والدبلوم في مجال الدعم الفني مع خبرة اربع سنوات في مجال تقنية المعلومات.

وسيكون التقديم والتسجيل متاحاً من خلال موقع وزارة العدل على شبكة الانترنت (http://www.moj.gov.sa) اعتباراً من الساعة التاسعة صباح يوم الأحد الموافق ١٤٤٢/٠٣/٠٨هجري و ينتهي الساعة 12 مساء يوم الخميس الموافق ١٤٤٢/٠٣/١٢ هجري.