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وزارة الحج توضح آلية العمرة الآمنة وضوابط تقديم الخدمات

صحيفة البلادaccess_time9 / ربيع اﻷول / 1442 هـ      25 أكتوبر 2020chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد : متابعات

أوضحت وزارة الحج والعمرة اليوم  آلية العمرة الآمنة وضوابط تقديم الخدمات من خلال بيان مهام شركات العمرة الداخلية ووكلائهم الخارجيين المؤهلين؛ وذلك مع بدء استقبال ضيوف الرحمن من مختلف دول العالم تدريجيًا بتاريخ 1 نوفمبر 2020.

وتضمنت ضوابط قدوم المعتمرين من الخارج  أن يكون السن بين 18 – 5- عاما مع تقديم شهادة خلو من فيروس كورونا خلال 72 قبل القدوم للمملكة

إضافة إلى عزل صحي في فنادق المعتمرين لمدة 3 أيام لدى الوصول.

وتضمنت الضوابط استخدام تطبيق اعتمرنا لأداء العمرة والزياة إضافة إلى حجوزات طيران مؤكدة للذهاب والإياب

صحيفة البلاد

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