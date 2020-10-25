وزارة الحج توضح آلية العمرة الآمنة وضوابط تقديم الخدمات

البلاد : متابعات

أوضحت وزارة الحج والعمرة اليوم آلية العمرة الآمنة وضوابط تقديم الخدمات من خلال بيان مهام شركات العمرة الداخلية ووكلائهم الخارجيين المؤهلين؛ وذلك مع بدء استقبال ضيوف الرحمن من مختلف دول العالم تدريجيًا بتاريخ 1 نوفمبر 2020.

وتضمنت ضوابط قدوم المعتمرين من الخارج أن يكون السن بين 18 – 5- عاما مع تقديم شهادة خلو من فيروس كورونا خلال 72 قبل القدوم للمملكة

إضافة إلى عزل صحي في فنادق المعتمرين لمدة 3 أيام لدى الوصول.

وتضمنت الضوابط استخدام تطبيق اعتمرنا لأداء العمرة والزياة إضافة إلى حجوزات طيران مؤكدة للذهاب والإياب

تتشرف المملكة العربية السعودية باستقبال ضيوف الرحمن القادمين من الخارج بتاريخ ١٤٤٢/٣/١٥-٢٠٢٠/١١/١ وتؤكد وزارة الحج والعمرة آلية العمرة الآمنة وضوابط تقديم الخدمة بما يضمن سلامة وصحة الانسان وذلك من خلال توضيح مهام شركاء النجاح من شركات العمرة الداخلية ووكلائهم الخارجيين المؤهلين pic.twitter.com/bZfseENi3H — وزارة الحج والعمرة (@HajMinistry) October 25, 2020