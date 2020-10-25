رئيس جامعة أم القرى يطلع على استراتيجية الجامعة

مكة المكرمة – احمد الاحمدي

استمع الأستاذ الدكتور معدي بن محمد آل مذهب رئيس جامعة أم القرى خلال اجتماعه بقيادات الجامعة إلى موجز عن استراتيجية الجامعة، وأهدافها ورؤيتها المستقبلية، التي تتوافق مع مستهدفات رؤية 2030 وذلك بمناسبة صدور القرار السامي الكريم بتعيينه رئيساً للجامعة.

وتفقد آل مذهب قاعة الملك سعود للاطمئنان على سير اختبارات الطلاب، والاطلاع على الإجراءات الاحترازية المتبعة للوقاية من فايروس (كوفيد-19)، حيث استمع لاستفسارات وطلبات الطلبة فيما يخص شؤونهم الأكاديمية.

وثمن رئيس الجامعة ثقة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان -حفظهما الله -، كما نوه بثقة وتوجيهات وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ، ونائبه للجامعات والبحث والابتكار د. محمد السديري، الرامية إلى توفير بيئة تعليمية وبحثية وإدارية تتوافق مع سياسات واستراتيجيات نظام الجامعات الجديد. وهنأ وكلاء الجامعة وعمداء الكليات ‏أ.د. معدي آل مذهب ، متمنين له التوفيق والنجاح لخدمة الجامعة والارتقاء بها إلى مصاف أرقى الجامعات.