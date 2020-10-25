الابتكار وفرص المستقبل أمام قمة رواد الأعمال الشباب

الرياض – البلاد

استطاعت المملكة بقيادتها لمجموعة العشرين الأكبر اقتصادا بجعل الشباب في العالم ومشاريعهم الريادية وابتكاراتهم، محورا أساسيا في جدول الأعمال، مقرونا ببرامج عملية لدعم خطوات المشاريع الناشئة ورواد وقادة الأعمال في بناء مستقبلهم كأحد أهم قاطرات التنمية المحلية ومسارات قوة الاقتصاد العالمي.

وأمس أعلن اتحاد رواد الأعمال الشباب عن تعيين الأمير فهد بن منصور بن ناصر بن عبد العزيز رئيساً لاتحاد رواد الأعمال الشباب ، ورئيساً للقمة الافتراضية الخاصة بهم، والتي تقام في العاصمة الرياض يومي(29 – 30) من شهر أكتوبر الجاري تحت شعار “ريادة الأعمال مصدر للابتكار والصمود”، بالشراكة مع جهات محلية وعالمية، من ضمنها كلية الأمير محمد بن سلمان للأعمال وريادة الأعمال (الشريك المعرفي)، والهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة ( منشآت) إذ يتوقع أن تشهد القمة حضوراً كبيراً يشمل أكثر من 700 من رواد الأعمال وقادة الأعمال على مستوى العالم.

وكرائد أعمال ومستثمر سعودي، يتمتع الأمير فهد بن منصور بسجل من الإنجازات في إطلاق وتسريع الشركات الناشئة من خلال محفظة أعمال تمتد من التقنيات الرقمية إلى الخدمات اللوجستية، لتلبي الاحتياجات الحالية للأسواق العالمية والمحلية بما يمهد الطريق لأفكار وفرص جديدة، وقام الأمير فهد بتأسيس رؤية الريادة، كمؤسسة غير حكومية تهتم بالتعاون مع رواد الأعمال، وتوفر الدعم لتطوير بيئة ريادة الأعمال، كما أن رؤية الريادة عضو في اتحاد رواد الأعمال الشباب، وتستضيف وتنظم القمة الحالية.

محرك قوي للاقتصاد

وقال رئيس اتحاد رواد الأعمال في المملكة المتحدة رئيس الاشتراكات أليكس ميتشل: “نسعد كثيراً بالعمل مع الأمير فهد بن منصور بن عبد العزيز آل سعود من خلال تواجده بشكل شخصي في القمة، وكذلك تواجد رؤية الريادة كجهة مضيفة ومنظمة للقمة الافتراضية لرواد الأعمال الشباب والتي تقام بالتزامن مع قمة العشرين في المملكة العربية السعودية ، مضيفا أن هذه قمة رواد الأعمال هي جهد مشترك لمنشآت ذات توجه ريادي، ودعم مجموعة العشرين التي تسعى إلى تعزيز ريادة الأعمال كمحرك قوي للتجديد الاقتصادي، وخلق فرص العمل والابتكار وإحداث التغيير الاجتماعي.

من جانبه، أكد الأمير فهد بن منصور بن ناصر بن عبد العزيز تشرفه برئاسته للقمة الافتراضية لاتحاد رواد الأعمال الشباب، وقال: “سأتعاون بشكل وثيق مع قادة ووفود اتحاد رواد الأعمال الشباب على مستوى العالم، إذ يركز شعار القمة على الابتكار والصمود في ريادة الأعمال، لذلك فإن قمتنا تعبر عن هذا النمط من التفكير لتشكل حدثاً يشارك به افتراضياً المئات من مختلف أنحاء العالم، ويسعدني كثيراً أن أكون جزءًا من هذا الحدث التاريخي، ونحن نتطلع للترحيب بالمشاركين كافة”.

وستقوم القمة الافتراضية لاتحاد رواد الأعمال الشباب باستعراض ريادة الأعمال باعتبارها مصدراً للابتكار والصمود، وتحديداً في أوقات الأزمات، كما ستتناول أيضاً استجابة رواد الأعمال الشباب على مستوى العالم تجاه تفشي جائحة كورونا، والتزامهم بالتعاون مع الدول المؤثرة اقتصادياً للتعافي من الآثار المدمرة للجائحة، وحث الحكومات على تطبيق حوافز اقتصادية من أجل دعم النمو الاقتصادي الشامل، والذي سيقوده رواد الأعمال الشباب في مجتمعاتهم بكافة أنحاء العالم.