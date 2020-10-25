افتتاح كوبري النورية بمكة المكرمة

مكة المكرمة – احمد الاحمدي

افتتح أمين العاصمة المقدسة المهندس محمد بن عبدالله القويحص أمس جسر تقاطع المدينة المنورة المجاور لسوق الهجرة( كوبري النورية) بعد أن رحلت الأمانة العديد من المرافق والخدمات المتعارضة مع مسار الأعمال بالجسر من كابلات ضغط عالٍ ومتوسط، وخطوط مياه رئيسية، وكابلات الألياف البصرية، إضافةً إلى وجود عدد من المباني والعقارات داخل الحد التصميمي بعدد 14 عقاراً.

وأوضح أمين العاصمة المقدسة أنَّ الأمانة تعمل على التطوير المستمر لشبكات الطرق الحالية واستحداث محاور وطرق جديدة ضمن منظور علمي ونقلي حديث يواكب متطلبات العصر، منوهاً بالدعم غير المحدود الذي تحظى به أمانة العاصمة المقدسة من قبل القيادة الرشيدة – حفظها الله – لدفع دفع عجلة التنمية، ورفع مستوى جودة البُنى التحتية للعاصمة المقدسة، مؤكداً أن تنفيد مشاريع الجسور في التقاطعات الحيوية، يسهم في انسيابية الحركة المرورية وفك اختناقات السير، وتسهيل حركة المركبات والحد من الاختناقات التي قد تحدث خلال المواسم.

ويتضمن المشروع جسرين بطول 800 متر وبعرض 20 – 60 متراً لكل اتجاه، و4 حارات مرورية للجسر الواحد، وملحق بكل جسر عبَّارة لتصريف مياه الأمطار بطول 120 متراً وبعدد 16 محوراً، و 24 عاموداً للإنارة.

ويهدف المشروع الذي بلغت تكلفته الإجمالية 92 مليون ريال، إلى تحرير الطريق السريع الرابط بين مكة المكرمة والمدينة المنورة من الإشارات المرورية وإلغاء التقاطعات عليه؛ تيسيراً لحركة المواطنين والحجاج والمعتمرين القاصدين بيت الله الحرام,