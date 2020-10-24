كشف أثري جديد جنوب مصر

أعلنت وزارة السياحة والآثار المصرية ، عن كشف أثري جديد في محافظة المنيا، جنوبي البلاد، اليوم السبت.

وقال الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار المصرية الدكتور مصطفى وزيري ، إن بعثة أثرية تعمل برئاسته فى منطقة آثار الغريفة بتونا الجبل في محافظة المنيا، عثرت على مقبرة لأحد نبلاء مصر القديمة، ويدعى «بادي ست» وكان يعمل مشرفاً على الخزانة الملكية وبداخلها تماثيل حجرية ولقى أثرية في حالة جيدة من الحفظ، إلى جانب 1400 تمثال أوشابتي.

وأضاف وزيري أن المقبرة تتكون من بئر للدفن بعمق 10 أمتار، يؤدي إلى حجرة كبيرة بها نيشات محفورة في الصخر مغلقة بألواح حجرية منتظمة الشكل، عثر بداخلها على تمثالين من الحجر الجيري، أحدهما على هيئة العجل أبيس والآخر لسيدة، إضافة إلى أوانٍ كانوبية من أجمل الأواني التي تم العثور عليها، مصنوعة من الألبستر على هيئة أبناء حورس الأربعة نقش عليها ألقاب وأسماء المتوفى.

ولفت الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار المصرية إلى أنه تم العثور أيضاً على 400 تمثال أوشابتي من الفيانس الأزرق والأخضر تحمل اسم المتوفى، و6 دفنات لأفراد عائلته بها ما يقرب من 1000 تمثال أوشابتي من الفيانس أيضاً ومجموعات من الأواني الكانوبية مصنوعة من الألبستر والحجر الجيري وبعض من التمائم والجعارين ومجموعة من الأواني الفخارية من العصر الصاوي ما بين الأسرة 26 حتى الأسرة 30.

كما تم العثور على 4 توابيت حجرية على هيئة آدمية ما زالت مغلقة بالملاط ولا يزال العمل مستمراً للكشف عن المزيد من أسرار و كنوز منطقة الغريفة.