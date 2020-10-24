قتلى وجرحى في تفجير انتحاري بكابول



قال مسؤولون، إن تفجيراً انتحارياً ، استهدف مركزاً تعليمياً في العاصمة الأفغانية كابول ، اليوم السبت، أودى بحياة ما لا يقل عن 13 شخصاً وأصاب العشرات.

ونقل المتحدث باسم وزارة الداخلية طارق أريان عن حراس أمن قولهم إنه جرى تحديد هوية منفذ الهجوم الذي فجر عبوات ناسفة في الشارع أمام مركز كوثر دانش التعليمي.

وقال سعيد جامي المتحدث باسم وزارة الصحة، إن 13 جثة انتشلت من موقع الهجوم، وأصيب 30 شخصاً

ونقلوا إلى المستشفيات، مضيفاً أن عدد الضحايا قد يرتفع.

وفي المنطقة ذاتها من كابول، لقي عشرات الطلاب حتفهم في هجوم على مركز تعليمي آخر في عام 2018

كما هاجم مسلحون في مايو عنبراً للولادة بأحد المستشفيات بالعاصمة، حيث قتلوا 24 بينهم أمهات وأطفال.