فيديو: أياكس يُمطر شباك فينلو (13-0) بالدوري الهولندي

13 هدفًا لفائدة أياكس في مباراة واحدة..

سحق أياكس مضيفه فينلو بنتيجة 13 هدفًا مقابل لا شيء اليوم السبت، لحساب مباريات المرحلة السادسة من الدوري الهولندي لكرة القدم “أرديفيزي”.

وتمكن الفريق العاصمي من إحكام القبصة على الصدارة برصيد 16 نقطة، وبفارق طفيف عن أقرب ملاحقيه تفينتي الذي جمع 14 نقطة.

بعد إحرازه 13 هدفًا في مباراة واحدة، بات أياكس هو الفريق الهولندي الوحيد الذي يحقق هذا الرقم، وكسر الرقم السابق المُسجّل باسمه أيضًا.

عندما دك شباك فريق فيتيسه أرنهيم في مايو 1972 بـ 12 هدفًا مقابل هدف واحد. ليؤكد الأبيض والأحمر سطوته على الكرة الهولندية.

تألق خلال المباراة اللاعب الواعد لاسينا تراوي (19 عامًا) الذي سجّل بمفرده 5 أهداف (ميجا هاتريك) وقدّم 3 تمريرات حاسمة (هاتريك أسيست).

بينما تناوب على إحراز بقية الأهداف كل من إيكيلينكامب وهونتلار (هدفين) وهدف واحد لكل من تاديتش وأنتوني وبليند ومارتينيز.

شاهد الأهداف..

Ajax's 13 goals vs VVV. Enjoy pic.twitter.com/y5ExmfNQmU — Billy M (@Wideoverload) October 24, 2020

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