طريقة عمل شورت كيك

البلاد – نيفين عباس

نقدم لكِ وصفة مميزة لعمل شورت كيك مع نكهة الفريز أو الفراولة، والشورت كيك هي كعكة حلوة تنتمي للمطبخ الإنكليزي

المقادير اللازمة

خليط كيك أبيض

جيلي بنكهة الفراولة

قطعة شوكولاتة بيضاء

نصف علبة حليب مكثف محلي

كوب قشدة

4 أكواب فراولة طازجة مقسمة

كريمة مخفوقة

طريقة العمل

حضري خليط الكيك واخبزيه كما هو موضح على العبوة لطبقتين

اخلطي مزيج الجيلي بحسب المدون

أتركي الكيك يبرد تمامًا

قطعي الكيك طبقتين

ضعي أول طبقة في صينية دائرية

ضعي الجيلي فوق الكيك برفق واتركيه يبرد تماماً

تذوب الشوكولاته

يمزج الحليب والقشدة في الخلاط حتى تمتزج

أضيفي الشوكولاتة المذابة للمزيج واخلطي جيدا

يسكب الخليط فوق الكيك

تترك مرة اخري بالثلاجة ليبرد تماماً

قطع فراولة إلى نصفين وضعيها في جوانب الصينية

توضع طبقة كيك فوق الخليط

ثم توضع بقية الكريمة

تترك لتبرد وتتماسك تماماً

ثم تقدم الكيك باردة