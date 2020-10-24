طريقة عمل دجاج مشوي بالتتبيلة الحلوة والحارة

البلاد – نيفين عباس

وصفة مميزة للدجاج المشوي مع تتبيلة حلوة وحارة في آن معاً

المقادير اللازمة

دجاجة

للتتبيلة الحارة

حبة فلفل أخضر حار مفرومة ناعماً

ملعقتان كبيرتان من الفلفل الحلو

2 فص ثوم مهروس

ملعقة كبيرة كزبرة مطحونة

3 ملاعق كبيرة زيت زيتون

ملعقة صغيرة ملح طعام

ملعقة صغيرة فلفل أسود مطحون

3 ملاعق كبيرة زعتر

3 ملاعق كبيرة صلصة الفلفل الحلو

تتبيلة البهارات الحلوة

3 ملاعق كبيرة كاتشب

3 ملاعق كبيرة زيت زيتون

2 فص ثوم مهروس

ملعقة كبيرة بابريكا حلوة

3 ملاعق كبيرة صلصة الصويا

3 ملاعق كبيرة من دبس التمر

ملعقة صغيرة ملح طعام

ملعقة صغيرة فلفل أسود مطحون

طريقة العمل

ضعي جميع مكونات التتبيلة الحارة في وعاء واخلطيها

في وعاء منفصل، ضعي جميع مكونات التتبيلة الحلوة واخلطيها

يقسم الدجاج إلى نصفين

ضعي الدجاج في وعاء التوابل الحارة واخلطيه

اتركيه يرتاح في الثلاجة لمدة ساعة على الأقل لامتصاص النكهات

ضعي الدجاج في وعاء التوابل الحلوة

اخلطيه واتركيه يرتاح لمدة ساعة على الأقل لامتصاص النكهات

أخرجيه من الثلاجة وضعيه على الشواية

حتي تمام النضج وتقدم